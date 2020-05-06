Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым
Погибший 4 года назад игрок "Шальке" найден живым
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжается тление после пожаров

Радиационный фон в Киеве и области в норме. 

В Чернобылськой зоне отчуждения по состоянию на утро 6 мая все лесные пожары локализованы, идет ликвидация отдельных очагов тления торфяников. Об этом сообщили на сайте ГосЧС.

В тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений.

Фото: dsns.gov.ua

В Житомирской области в лесных масивах Лугинского и Олевского районов локализованы. Ликвидировано загорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника рядом с селом Рудня.

Подразделения ГосЧС предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что в Житомирской области 1 мая произошло три пожара, на одном из которых погибла 79-летняя женщина. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также