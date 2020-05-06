Радиационный фон в Киеве и области в норме.

В Чернобылськой зоне отчуждения по состоянию на утро 6 мая все лесные пожары локализованы, идет ликвидация отдельных очагов тления торфяников. Об этом сообщили на сайте ГосЧС.

В тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств. Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения находится в пределах природных фоновых значений.

Фото: dsns.gov.ua

В Житомирской области в лесных масивах Лугинского и Олевского районов локализованы. Ликвидировано загорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника рядом с селом Рудня.

Подразделения ГосЧС предоставляют помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что в Житомирской области 1 мая произошло три пожара, на одном из которых погибла 79-летняя женщина.