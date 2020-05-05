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Киевской области правоохранители задержали членов преступной группировки, которые подозреваются в серии тяжких преступлений, в том числе похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В марте к правоохранителям обратился житель села в Бориспольском районе с сообщением о том, что неизвестные применяли к нему насилие, угрожали оружием, похитили его и вывезли в безлюдное место.

"Там преступники отобрали у него личные вещи и заставили на видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков", - пояснили правоохранители.

После этого злоумышленники заставили потерпевшего передать им деньги, часть из которых ему пришлось одалживать. Передать деньги вымогателям, которые представились полицейскими, он должен был по месту проживания. Пострадавший попытался оказывать сопротивление, но им удалось сбежать.

Правоохранители разыскали пятерых злоумышленников - жителей Борисполя и Киева.

"Во время проведения 12 одновременных обысков обнаружено и изъято вещественные доказательства, транспортные средства, которые использовались нападавшими во время преступлений, холодное оружие, наркотики и деньги", - добавили в полиции.

Фигурантам объявили о подозрении по ч.2 ст. 146 (похищение человека), ч.2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 189 (вымогательство).

Напомним, что в феврале в Днепре в ходе спецоперации бойцы КОРДа освободили женщину-предпринимателя, которую похитили вооруженные преступники и вымогали за ее освобождение 300 тыс. долларов.