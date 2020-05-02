Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
Путин не отдаст Украине захваченные территории, - бывший замглавы ЦРУ
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
Бывший замглавы ЦРУ Джек Девайн: «Путин останется у власти, пока у него будет здоровье и желание»
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
​В Черновцах "больной" COVID-19 архимандрит УПЦ МП ворвался в редакцию и кашлял на журналистов
В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан
В Боярке 20-летняя девушка случайно разбила городской фонтан
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ученые из США заявили, что пандемия коронавируса может растянуться еще на два года
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киевской области возобновили работу 13 продуктовых рынков

Всего в области 74 рынка.

В Киевской области возобновили работу 13 продуктовых рынков
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

В Киевской области возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной госадминистрации.

Так, 30 апреля в области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 2 мая на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах, в пгт. Гостомель и городе Буча и два рынка - в Белой Церкви", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области 74 рынка.

"Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований. Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля поддержал критерии открытия некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Ранее Минздрав подготовил требования к работе рынков в условиях карантинных ограничений. Их работу будет контролировать Госпродпотребслужба.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также