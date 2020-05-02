В Киевской области возобновили работу 13 продуктовых рынков

В Киевской области возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной госадминистрации.

Так, 30 апреля в области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 2 мая на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по одному в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах, в пгт. Гостомель и городе Буча и два рынка - в Белой Церкви", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области 74 рынка.

"Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований. Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены", - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля поддержал критерии открытия некоторых рынков во время карантина при условии соблюдения специальных мер. Сообщалось, что речь идет о 280 крытых рынках, которые обеспечивают граждан продовольством и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

Ранее Минздрав подготовил требования к работе рынков в условиях карантинных ограничений. Их работу будет контролировать Госпродпотребслужба.