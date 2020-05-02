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Полиция составила админпротоколы на троих нарушителей порядка на Куликовом поле в Одессе

Серьезных нарушений зафиксировано не было.

Полиция составила админпротоколы на троих нарушителей порядка на Куликовом поле в Одессе
Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе правоохранители во время мероприятий, связанных с годовщиной событий 2 мая 2014 года, составили административные проколы в отношении троих человек.

Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области.

"Благодаря принятым превентивным мерам и правосознания граждан грубых нарушений порядка не допущено. Три человека привлечены к административной ответственности. В отношении них составлены протоколы: за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, неповиновение законным требованиям полицейских и нарушение правил карантина", - рассказалначальник ГУНП в Одесской области Олег Бех.

Правоохранители также отметили, что серьезных нарушений сегодня зафиксировано не было, все прошло мирно и спокойно.

Фото: od.npu.gov.ua

В то же время правоохранители Одессы продолжают нести службу в усиленном режиме.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека были травмированы, в числе которых - 21 правоохранитель.

Ранее Служба безопасности заявила о разоблачении группы лиц, готовивших провокации в Одессе ко 2 мая.

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