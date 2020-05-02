В воскресенье в Киеве кратковременный дождь, до +21 градуса

3 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем кратковременный умеренный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце ночью местами кратковременный небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов, в Винницкой области +18…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+23 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.