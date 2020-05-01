Боевики 13 раз открывали огонь на Донбассе, двое военнослужащих ранены

В штабе уверяют, что ВСУ ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения.

С начала суток российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Украинские военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - заявили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали позиции ВСУ: в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку Водяного и Тарамчука - применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Каменки обстреливали из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Старогнатовки вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" российские наемники открыали огонь по позициям военных вблизи Крымского, применяя подствольные гранатометы и стрелковое оружие. По окраине Южного выпустили шесть мин 120 калибра, а у Новотошковского применяли 82 мм минометы.

По населенному пункту Хутор Вильный вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 82 мм минометов, а неподалеку Травневого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Напомним, ранее штаб ООС сообщил об уничтожении вражеского транспортного средства, которым подвозили боеприпасы на позиции боевиков.