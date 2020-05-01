В Донецкой области завершилась обсервация освобожденных из ОРДЛО украинцев

В пятницу, 1 мая, завершилась двухнедельная обсервация граждан, освобожденных из ОРДЛО в рамках обмена 16 апреля.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее будут получать в специализированных медучреждениях. В течение этого времени каждому провели тестирование с помощью экспресс-тестов и по два ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты все - отрицательные", - написал он.

Кириленко также отметил, что расходы, связанные с проживанием и питанием освобожденных заложников на обсервации, взяло на себя государство.

Напомним, 16 апреля Украина провела обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек. Из Донецкой области вернулись 9 человек, остальные - из Луганской.

Большинство из освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев заявили об избиениях и пытках. Они подтвердили факты избиения, бесчеловечного обращения и насилия.