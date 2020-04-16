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Большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев заявляют о пытках, - Офис генпрокурора

На подконтрольную Украине территорию вернулись 20 человек.

Большинство освобожденных из ОРДЛО украинцев заявляют о пытках, - Офис генпрокурора
Фото: EPA/UPG

Большинство из освобожденных в ходе обмена с ОРДЛО украинцев заявляют об избиениях и пытках.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - заявил начальник департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Юрий Рудь.

По данным Офиса генпрокурора, за шесть лет органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест содержания украинских граждан в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Более 3,5 тысячи человек были противоправно лишены свободы.

На сегодня за нарушение законов и обычаев войны привлекли к уголовной ответственности более 80 человек, в отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

По данным СБУ, на временно оккупированные территории выехали 14 граждан. Отмечается, что впервые обмен прошел по формуле, когда Украина получила больше человек, чем передала. 

Напомним, что освобожденные в ходе очередного этапа взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО граждане две недели проведут в обсервации.

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