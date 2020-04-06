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Суд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке

Мужчина кричал на камеру "Мне плевать на закон" и "Мне за это ничего не будет".

Суд отправил под домашний арест мужчину, который напал на журналистов в Гидропарке
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Днепровский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест 55-летнего жителя Броваров, который 2 апреля напал на журналистов в Гидропарке.

Об этом информирует Судовая власть Украины.

Сообщается, что гражданин Б. подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (угроза или насилие против журналиста).

Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана до 3 июня включительно.

Напомним, 2 апреля в столичном Гидропарке напали на съемочные группы двух телеканалов при подготовке репортажей о карантине. Во время съемок один из мужчин, который находился на спортивной площадке на территории Гидропарка, возмутился из-за замечания журналистов о том, что он нарушает карантин. Затем он напал на съемочную группу телеканала "ЗИК" и повредил их технику. Мужчина кричал на камеру "Мне плевать на закон" и "Мне за это ничего не будет".

На следующий день правонарушитель был задержан.

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