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Вступил в силу судебный приговор относительно агента ФСБ, который убил украинского военного

Он был приговорен к 12 годам лишения воли. 

Вступил в силу судебный приговор относительно агента ФСБ, который убил украинского военного
Фото: slovoidilo.ua

Со 2 апреля вступил в силу приговор Ровенского суда, которым агент ФСБ России Олег Смородинов был осужден к 12 годам лишения воли. 

Он был признан виновным в государственной измене, сообщили в пресс-службе СБУ.

Контрразведчики установили, что дважды судимый этнический россиянин Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ России Максимом Живилом. Ему дали задание установить место проживания и работы отдельных военных ВСУ из числа участников АТО-ООС и участников российско-грузинского конфликта. Собранные данные он должен был передавать куратору из России.

"Задокументировано, что в июле 2016 Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военного, работника Ровенского следственного изолятора. За выполнение сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно оккупированном Крыму. 16 сентября преступник выполнил свое задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома", - добавили в СБУ.

Смородинов был задержан в ноябре 2016 во время пересечения росийско-украинской границы.

Напомним, что 6 марта Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента Федеральной службы безопасности России Олега Смородинова. На суде Смородинов признал свою вину и сообщил, что его завербовали в Москве знакомые сотрудники ФСБ и ГРУ. Они дали ему список украинских военных, которых он должен был бы ликвидировать. ФСБ планировала убийства для устрашения участников АТО.

37-летний майор Иван Мамчур работал начальником инженерно-технического отдела следственного изолятора. Он был застрелен 16 сентября 2016 года в подъезде многоэтажки, в которой он проживал. На момент убийства он находился в отпуске.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что убийство 37-летнего Мамчура было совершено по заказу ФСБ России. Он также рассказал, что подозреваемых в убийстве вычислили при помощи ДНК-анализа.

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