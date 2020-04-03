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ГлавнаяПраво

В Краматорске задержали патрульного, который получил взятку за непривлечение к ответственности

Он требовал $1000, но согласился на 10 000 гривен. 

Фото: dbr.gov.ua
В Краматорске задержали патрульного полицейского за требование и получение неправомерного вознаграждения (ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса). Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, полицейский обнаружил у гражданина психотропное вещество, оборот которого запрещен. За $1000 он обещал помочь избежать ответственности за хранение наркотиков, однако согласися на 10 000 гривен, которые задержанный перечислил ему на карту.

2 апреля правоохранителя задержали, решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрания меры пресечения.

В случае доказательства его вины, полицейскому грозит лишение воли от 5 до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в феврале следователи теруправления ГБР во Львове задержали инспектора Нацполиции из Киевской области во время получения взятки 10 тыс. грн за содействие в изготовлении водительских прав без прохождения курсов и экзаменов.

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