Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отказался от закрытия дела по поводу его декларирования в 2015-2016 годах на общую сумму более 11 млн гривен.

31 марта наступил срок давности по второму эпизоду уголовного производства по поводу вероятного недостоверного декларирования Омеляна за 2016 год. Прокурор САП Валентин Мусияка пояснил: поскольку обвиняемый отказался от закрытия уголовного производства, суд продолжает рассматривать дело.

"Если суд примет решение, что обвиняемый виновен в совершении правонарушения, которое ему инкриминируется, то все равно дело закроется по срокам давности. В таком случае в судебном решении констатируют факт совершения конкретным лицом уголовного преступления, но дело будет закрыто", - пояснил прокурор.

"Мне очень грустно, что при входе в ВАКС я не встретил господина Ермака с сотрудниками НАБУ. Но поскольку я до сих пор - единственный служащий топ-ранга, дело которого рассматривает ВАКС, я отказался закрывать мое уголовное дело, потому что это - дело чести. Хочу, чтобы мы установили истину. Если не будет чрезмерно затянутого судебного процесса, я бы хотел дойти до конца и не пользоваться соответствующими возможностями в законодательстве. Я, безусловно, хотел бы быстрого рассмотрения, но карантин и коронавирус вносит свои коррективы, однако надеюсь, что мы сможем выйти на быстрый процесс", - сказал экс-министр.

Поэтому дело продолжили рассматривать. В частности, сегодня ВАКС исследовал экспертизу, которая подтверждает подписи Омеляна в договоре приобретения незадекларированного внедорожника BMW X5 от имени брата Максима Омеляна, на которого и зарегистрировано авто. А также исследовали пропуск на имя экс-министра на авто на территорию Министерства инфраструктуры со сроком до конца 2015 года. В деле также исследовать доказательства защиты и допрашивать около 30 свидетелей: водителей Омеляна, нянь его сына, а также жену Светлану Бевзу и брата Максима Омеляна.

Напомним, Владимира Омеляна обвиняют в декларировании недостоверной информации по ст.366-1 Уголовного кодекса. По версии следствия, в декларациях за 2015-2016 год он умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн и 8 млн грн соответственно.

По версии антикоррупционных органов, расходы Омеляна на должности министра инфраструктуры не соответствовали его доходам. Прокуроры утверждают: его доход с 2000 года за 15 лет государственной службы составил около 2 млн грн.

Следствие сообщило, что, работая исключительно на государственный службе, Омелян не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015-м купить новый автомобиль премиум-класса за 1,4 тыс грн. и хранить $90 тыс. и 25 тыс. евро наличными. Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал внедорожник на родного брата, но пользовались им с самого начала сам министр и его жена.

По мнению прокуратуры, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком. Омелян считает это дело политической местью, цель которой - нанести репутационный удар.