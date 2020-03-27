ГБР сообщило подозрение правоохранителю, который избил свою мать и пытался за взятку избежать ответственности

Находясь в авто полиции, он предоставил патрульным неправомерную выгоду в размере 500 гривен.

ГБР объявило подозрение бывшему кинологу отдела охраны Белоцерковской исправительной колонии, который подозревается в даче взятки сотрудникам патрульной полиции (ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

27 января 2020 года патрульные зафиксировали факт совершения подозреваемым избиения его матери, сообщили в пресс-службе ГБР.

Находясь в авто полиции, он дал патрульным взятку в размере 500 гривен за непривлечение его к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 750 необлагаемых налогом минимумов граждан или ограничение свободы сроком от 2 до 4 лет, также возможно лишение свободы на тот же срок.

Напомним, СБУ сообщила инспектору Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области о подозрении в получении взятки на 800 долларов за контрабанду контрафактных сигарет в страны Евросоюза.