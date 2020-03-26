Шевченковский райсуд Киева начал избирать меру пресечения экс-министру Кожаре (обновляется)

Фото: cкрин трансляции

Шевченковский районный суд Киева начал заседание для избрания меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре.

Заседание началось в 15:15.

Во время заседания в зале суда находятся только представители сторон из-за карантина. Суд осуществляет прямую трансляцию.

Обновлено. В начале заседания адвокат Кожары подал ходатайство о том, чтобы проводить заседание в закрытом режиме, поскольку, по его словам, во время заседания будут разглашаться данные досудебного расследования, информация о состоянию здоровья экс-министра.

Судья удовлетворил ходатайство частично, разрешив закрыть трансляцию заседания во время допроса свидетеля, выступления Кожары и других моментов, когда сторона защиты будет настаивать на этом, чтобы не разглашать личные данные подозреваемого.

Адвокат Кожары также заявил ходатайство о перевручении его подзащитному подозрения, поскольку, по его словам, в документах есть неточности, а также они - нечитабельные, в частности, свидетельство о смерти Старицкого.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что накануне адвокат не заявлял подобных жалоб.

Судья отклонил ходатайство защиты, чтобы начать рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения по сути. Он также уточнил, что во время исследования отдельных документов будет принимать решение по ходу заседания.

Сторона защиты предоставила суду, в частности, медицинские документы Кожары, которые, как заявил адвокат, подтверждают его диагноз и необходимость проходить курс лечения. В свою очередь, прокурор отметил, что один из документом не имеет даты, а два других датированные 2015 и 2016 годом, поэтому не могут отображать состояние здоровья подозреваемого.

Адвокат также предоставил документы, которые характеризуют Кожару, а также документы о том, что на его содержании находится его мать в пожилом возрасте. Прокурор, реагируя, сказал, что во время расследования был доброшен работник, который работает в доме Кожары, по словам которого, экс-министр проживает только со своей женой.

Адвокат заявил, что в доме Кожары остались личные вещи Старицкого и тот обращался к органу следствия, чтобы они изъяли их и приобщили в качестве доказательств. По его словам, следствие не реагировало.

Защита также заявила, что ни Кожара, ни его жена - Марина Козерод - не были допрошены.

Прокурор отметил, что их допросы запланированы на следующий понедельник и до среды. По его словам, направлены соответствующие повестки.

Адвокат сказал, что Кожара и его жена получили повестку 10 марта, но "следственные действия на основании этой повестки отсрочены". По словам защиты следственная Веселая пояснила следующим образом: "На меня давят из области, поэтому проводить любые допросы в качестве свидетеля пока я не буду".

По словам прокурора, 25 марта был изменен орган досудебного расследования, и почему следственная не проводила следственные действия, эму не известно. Как сообщалось, 25 марта бывший министр иностранных дел Леонид Кожара был задержан полицией по подозрению в умышленном убийстве экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого.

21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, так как Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.