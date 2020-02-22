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Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство

Версию о самоубийстве подвергли сомнению.

Дело о смерти человека в доме экс-министра Кожары переквалифицировали на умышленное убийство
Леонид Кожара
Фото: LB.ua

Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти человека в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары - с самоубийства на умышленное убийство.

Об этом говорится на сайте полиции.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Однако позже у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью.

Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Имя погибшего в полиции официально не называют, но речь идет о бывшем руководителе телеканала "Интер", генеральном директоре Atlantic Group Сергее Старицком. Факт его гибели подтвердили в пресс-службе Atlantic Group.

Фото: facebook.com/AGL.Media

"С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

"В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании", - сообщили в холдинге.

Напомним, что Леонид Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

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