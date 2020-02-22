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В Сумской области на взятке в 5 тыс. долларов задержали руководителя госпредприятия

Чиновник обещал предоставить в аренду помещения на территории предприятия.

В Сумской области на взятке в 5 тыс. долларов задержали руководителя госпредприятия
Фото: https://www.npu.gov.ua/

Руководителя государственного предприятия в Сумской области задержали на взятке в пять тысяч долларов. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали во время передачи взятки в служебном кабинете.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривен. Чиновник требовал взятку за продление договора о предоставлении услуг по охране имущества предприятия.

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