Данилов: к протестам в Новых Санжарах причастны неместные "профессиональные подстрекатели"

Во время протестов в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели". Об этом 22 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге возле медцентра, где находятся эвакуированные из Китая, передает Укринформ.

"В том, что здесь произошло, участвовали люди, которые к Санжарам не имеют никакого отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам. Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекают, а потом исчезают. Но и СБУ и МВД понимают, о ком идет речь, они отработают эту ситуацию", - сказал Данилов.

"Титушки, мы уже о них немного подзабыли, сейчас есть новая теория, что это "вирусологи" в спортивной одежде", - добавил он.

Секретарь СНБО не захотел называть города, из которых прибыли провокаторы, но на уточняющий вопрос подтвердил, что они подстрекали людей в толпе.

Данилов также сказал, что ситуация в Новых Санжарах сегодня находится под контролем.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский отправил секретаря СНБО в Новые Санжары, чтобы он "подробно ознакомится с ситуацией", которая сложилась вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса, прибыли в Украину. Местные жители вышли на протест, в ходе которых начались столкновения. Автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 протестующих, но утром отпустила всех, кроме одного человека. Его задержали на 72 часа.

В ходе столкновений в Новых Санжарах пострадали девять полицейских и гражданский. Полиция начала два уголовных производства по факту беспорядков.

Зеленский признал события в Новых Санжарах спланированными и пообещал наказать виновных.