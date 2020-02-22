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Пограничники со стрельбой задержали браконьера в Киевской области

Мужчина вел себя агрессивно и угрожал физической расправой.

Пограничники со стрельбой задержали браконьера в Киевской области
Фото: https://dpsu.gov.ua/

В Киевской области пограничники отдела "Иванков" во время патрулирования со стрельбой задержали браконьера. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Инцидент произошел на берегу реки Тетерев в районе села Лапутьки.

"Пограничники обнаружили автомобиль марки "ЗАЗ" с резиновой лодкой. Неподалеку автомобиля находился мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения пограничников, как лицо, которое занимается незаконным выловом рыбы", - говорится в сообщении.

Мужчина отказался предоставить документы, начал себя агрессивно вести и, угрожая физической расправой, прибегнул к бегству. Для задержания правонарушителя пограничники были вынуждены применить оружие.

"Пограничный наряд был вынужден произвести два предупредительных выстрела вверх из устройства для отстрела патронов снаряженных резиновой пулей. В ходе дальнейшего преследования лицо было задержано. Им оказался 41-летний местный житель", - рассказали в Госпогранслужбе.

На правонарушителя составили админпротокол по ст. 185-10 КУоАП (злостное неповиновение). Также пограничники направили в полицию сообщение о преступлении по ст. 342 (сопротивление правоохранителям) и ст. 345 (угроза насилия в отношении правоохранителей) УК Украины.

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