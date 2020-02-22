В Луганской области противник совершил попытку прорыва через линию соприкосновения

Получив отпор от украинских защитников, они бросили на поле боя убитого российского наемника.

Ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований России совершила неудачную попытку прорыва через линию соприкосновения в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников возле Новотошковского Луганской области.

"Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми методами отбили атаку. В результате столкновения ДРГ противника понесла потери и отступила. При этом враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - добавили в штабе.

Напомним, около 5 утра 18 февраля и на протяжении следующих пяти часов оккупанты обстреливали несколько населенных пунктов в Луганской области. Они совершили 56 выстрелов из танка и выпустили более 200 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов. В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены.

Рядом с Новотошковским оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танкового вооружения. В районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.