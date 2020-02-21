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Десятилетний мальчик от скуки позвонил в полицию и заявил об убийстве

Полицейские провели с ребенком беседу, а в отношении его матери составили админпротокол.

В селе Кучаки Киевской области 10-летний мальчик позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве. Теперь его мать будет привлечена к административной ответственности.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

В полицию Киевщины поступило несколько звонков от 10-летнего жителя села Кучак в Бориспольского района. Мальчик сообщил, что стал свидетелем убийства мужчины. Также он сообщил, что неизвестные люди, которые совершили преступление, были в черных масках и с оружием в руках", - говорится в сообщении.

Каждый раз ребенок называл разный адрес, по которому он вызывал полицию.

Чтобы выяснить ситуацию, группа реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела выехала в указанное село. В дороге полицейские продолжали по мобильному телефону общаться с мальчиком, который подробно описал местность, где он сейчас находится. Именно таким образом полицейским удалось его быстро разыскать.

Когда правоохранители приехали к мальчику домой, он признался, что "просто захотел пошутить, поскольку с бабушкой дома ему было грустно". Ювенальные полицейские провели с ребенком беседу, чтобы он больше такого не выдумывал.

"За недетские шалости своего маленького сына будет отвечать его мать, в то время была в столице на работе. В отношении женщины работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней.

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