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Из-за полуголых танцовщиц в Херсонской ОГА уволили троих чиновников

Глава ОГА Юрий Гусев назвал выступления в таком формате недопустимыми.

Из-за полуголых танцовщиц в Херсонской ОГА уволили троих чиновников
Фото: facebook.com/khromykh.maryna

Глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев уволил подчинённых, которые занимались организацией празднования Международного женского дня - руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщается на сайте ОГА.

В Херсонской ОГА к 8 марта перед чиновниками выступила группа "Степ". Пение коллектива сопровождалось откровенными танцами.

Гусев заявил, что увиденная запись его неприятно поразила и он считает недопустимым выступления в таком формате в администрации. По его словам, он установил виновных за организацию празднования, и они должны понести ответственность за это.

"Поэтому я принял ряд кадровых решений. С сегодняшнего дня уволен руководитель аппарата Владимир Клюцевский, с сегодняшнего дня не работает в нашей команде замглавы ОГА Светлана Чепига - ее увольнение будет согласовано с Офисом президента и установленным порядком утверждено. С сегодняшнего дня отстраняется все руководство управления культуры, молодежи и спорта. Кадровое решение по руководству управления я приму до конца недели", - сказал Гусев и попросил перечисленных людей покинуть зал.

Участник группы "Степ" Андрей Череднюк рассказал "Українським новинам", что выступление было посвящено 8 марта и состоялось 6 марта.

"Мы выступили по приглашению областного управления культуры... Женщины остались довольны", - сказал он, отметив, что группа выступила бесплатно.

Череднюк также сказал, что очень удивлен ситуацией, которая развернулась вокруг выступления группы.

"Мы удивлены этой ситуацией. Это выглядит как политический заказ", - отметил Череднюк.

Он подчеркнул, что костюмы девушек, которые выступали вместе с группой, рассчитаны на сцену, но в здании ОГА ее не было, поэтому они вынуждены были выступить "по сути в проходе".

Напомним, в декабре прошлого года полиция помогла жителю Днепра, который ушел с корпоратива в нижнем белье.

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