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СБУ предотвратила нелегальный вывоз в РФ комплектующих к радиолокационным станциям

Товары изъяли на пункте пропуска «Сеньковка».

В Черниговской области СБУ предотвратила незаконную переправку в РФ комплектующих к радиолокационным станциям. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. 

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному контролю, изъято на международном пункте пропуска «Сеньковка». По предварительной информации, обнаруженные предметы являются комплектующими, которые предназначены для использования в военной радиолокационной технике.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины. 

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения. Операция проводилась совместно с пограничниками.

Напомним, ранее СБУ предотвратила закупку сертифицированных в России деталей для бронетехники по завышенным ценам. Во время закупки запасных частей сомнительного качества чиновники государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод", который входит в "Укроборонпром" злоупотребляли государственными деньгами.

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