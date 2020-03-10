В большинстве областей Украины 11 марта ожидаются дожди

В Киеве 11 марта облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.В Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью и днем -1…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Винницкой области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +11…+17 градусов.

Напомним, в 2020 3 марта в Украине стало самым теплым за всю историю наблюдений. Среднесуточная температура в Киеве составила +8,3°С.