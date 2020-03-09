Во вторник в Киеве будет до +13 градусов

10 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ночью местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром местами туман, без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0..+7 градусов, днем +10...+12 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса.

На севере облачно с прояснениями, ночью временами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +10...+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+9 градусов, днем +9...+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +11...+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18 градусов.