Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

В воскресенье, 8 марта, в стамбульском соборе Святого Георгия прошла божественная литургия во главе с вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

Как сообщает Doxologia infonews, в ходе службы дважды упомянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Таким образом, Кипрская церковь сделала важный шаг на пути к признанию ПЦУ.

Два дня назад Хризостом II заявил, что не видит проблемы в том, чтобы признать предстоятеля ПЦУ. "Я мог бы признать их и вчера, и сегодня, и завтра. Для меня нет никакой проблемы. Проблема для меня - это проблемы православия. К сожалению, кое-кто этого не понимает, а те предстоятели, которые не поехали на всеправославный собор, не знают и не могут понять", - сказал он.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.