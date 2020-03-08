Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
Депутаты просят Авакова разобраться со следователем Нацполиции Шевцовым
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ

Имя Епифания помянули на богослужении при участии архиепископа Хризостома.

Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Архиепископ Хризостом II (справа) и патриарх Варфоломей
Фото: Николаос Магинас / Вселенский патриархат

В воскресенье, 8 марта, в стамбульском соборе Святого Георгия прошла божественная литургия во главе с вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

Как сообщает Doxologia infonews, в ходе службы дважды упомянули имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания. Таким образом, Кипрская церковь сделала важный шаг на пути к признанию ПЦУ.

Два дня назад Хризостом II заявил, что не видит проблемы в том, чтобы признать предстоятеля ПЦУ. "Я мог бы признать их и вчера, и сегодня, и завтра. Для меня нет никакой проблемы. Проблема для меня - это проблемы православия. К сожалению, кое-кто этого не понимает, а те предстоятели, которые не поехали на всеправославный собор, не знают и не могут понять", - сказал он.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими церковь Украины могут признать в Румынии, Болгарии, Грузии или на Кипре.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также