В результате обстрела боевиков под Марьинкой начался масштабный пожар

В результате обстрела боевиками позиций военнослужащих операции Объединенных сил под Марьинкой произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в штабе ООС.
Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.
"В результате таких враждебных действий загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей и позиций украинских военных", - говорится в сообщении.
Огонь повредил деревянные конструкции одного из наших опорных пунктов, но пожар удалось быстро потушить. Пожар также вплотную приблизился к жилым домам местных жителей поселка.
Отмечается, что благодаря оперативной работе военных, пожар удалось локализовать. К ликвидации пожара также присоединились местные спасатели.
В штабе добавили, что оккупанты в последнее время практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.
Напомним, 7 марта снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке. Мужчина находился за рулем автомобиля.