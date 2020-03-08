​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
ГлавнаяОбществоВойна

В результате обстрела боевиков под Марьинкой начался масштабный пожар

Огонь повредил конструкции опорного пункта на передовой и приблизился к жилым домам.

В результате обстрела боевиков под Марьинкой начался масштабный пожар
Фото: www.facebook.com/pressjfo.news

В результате обстрела боевиками позиций военнослужащих операции Объединенных сил под Марьинкой произошел масштабный пожар. Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов.

"В результате таких враждебных действий загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку жилых домов мирных жителей и позиций украинских военных", - говорится в сообщении.

Огонь повредил деревянные конструкции одного из наших опорных пунктов, но пожар удалось быстро потушить. Пожар также вплотную приблизился к жилым домам местных жителей поселка. 

Отмечается, что благодаря оперативной работе военных, пожар удалось локализовать. К ликвидации пожара также присоединились местные спасатели.

В штабе добавили, что оккупанты в последнее время практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.

Напомним, 7 марта снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке. Мужчина находился за рулем автомобиля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также