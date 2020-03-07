На Донбассе с начала дня произошло четыре обстрела без жертв

В районе боевых действий на Донбассе 7 марта с начала дня произошло четыре обстрела. Потерь среди украинских военных не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Обстрелы произошли возле Красногоровки (10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), Зайцево (шесть мин калибра 82 мм, четыре выстрела из противотанкового гранатомета, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие), Луганского (гранатометы), Новотошковского (10 выстрелов из противотанкового гранатомета, вооружение БМП).

Напомним, что 6 марта на Донбассе погиб боец 93-й бригады Дмитрий Фирсов. Транспорт, в котором ехали военные, попал на мину возле Крымского в Луганской области. 40-летний Фирсов погиб, трое других военных получили ранения.

Еще одного бойца ранили во время обстрела.