В маршрутке мужчина после неудачного флирта разбил нос женщине-полицейской

В маршрутном автобусе сообщением "Киев-Бровары" мужчина ударил женщину и пытался отобрать у нее сумку.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Отмечается, что пострадавшая - является полицейской.

"Сотрудник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать", - говорится в сообщении.

Пассажиры задержали злоумышленника, а женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали помощь.

На место происшествия прибыли правоохранители и задержали мужчину в порядке ст.208 УПК. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой. Но, как выяснилось, мужчина оговаривал бывшую супругу и сына, а сам поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд.

За разбойное нападение на сотрудника полиции столичные правоохранители открыли уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Киеве на Троещине пьяный мужчина избил патрульную.