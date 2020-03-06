В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ блокировала механизм финансирования террористов "ЛНР" через системы электронных платежей

На нелегальных карточных счетах находилось более 20 млн гривен. 

СБУ блокировала механизм финансирования террористов так называемой "ЛНР" через систему банковских и небанковских электронных платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ
Организаторами оказались украинцы, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированной территории Луганской области. Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований "ЛНР" они создали псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, а также валютно-обменных операций.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
 

С помощью "Первого коммерческого центра" злоумышленники переводили деньги с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных ресурсах.

Под непосредственным кураторством так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" функционирует разветвленная система отделений. 

В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1 тыс. карточек украинских банковских учреждений.

Злоумышленники за определенный процент предоставляли населению и коммерческим структурам услуги по перечислению и получению денег. В частности, организаторы платили "налоги" в незаконные "госорганы" террористов. Эти средства шли на финансирование "Министерства госбезопасности ЛНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Противоправной деятельности способствовала также руководительница киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года для клиентов "Первого коммерческого центра" проводила денежные переводы через международные платежные системы. В частности, деньги переводились участникам незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и банковских учреждений, правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. 

СБУ заблокировала карточные счета, которыми пользовались организаторы для вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн гривен. 

СБУ также сообщила руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра" о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) УК Украины.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.

Напомним, в августе 2019 года СБУ сообщила о подозрении руководителям машиностроительного завода в финансировании боевиков "ДНР". Они были причастны к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса. Они отправляли террористам оборудование для шахт на сумму 30 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также