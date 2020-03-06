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В Киеве 7 марта до +13, местами дождь

На востоке прогнозируется до +18. 

В Киеве 7 марта до +13, местами дождь
Фото: EPA/UPG

7 марта в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Украине впервые за 140 лет наблюдений не было метеорологической зимы.

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Источник: "Українські новини"
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