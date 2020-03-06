В Черновицкий области в пожаре погибли 4 человека, среди них - 3 детей

В селе Ленковцы Черновицкой области в пожаре на летней кухне погибли 4 человека, из них - 3 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"5 марта в 6:20 в с. Ленковцы Кельменецкого района в летней кухне возник пожар, в результате которого погибли 4 человека, из них 3 ребенка (2013, 2014 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной возгорания является нарушение правил пожарной безопасности.

Фото: https://www.google.com/maps

Напомним, в феврале в Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей. По прибытию огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор.