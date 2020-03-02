В Киевской области произошел пожар на птицефабрике

В селе Садовое Киевской области произошел пожар в складском помещении ЗАО "Агрофирма Березанская птицефабрика". Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"2 марта в 4.47 в с.Садовое Барышевского района в одноэтажном складском здании ЗАО "Агрофирма Березанская птицефабрика" возник пожар. В 7:42 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Для ликвидации возгорания привлекали 41 человека личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, 1 марта под Киевом загорелся гостинично-ресторанный комплекс "Чабаны". Огонь охватил около 300 кв. метров.