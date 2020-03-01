В Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности штормовые порывы ветра. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в воскресенье, 1 марта, и в течение 2 марта в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах порывы ветра будут достигать 25-30 м/сек.

В Киеве и Киевской области в воскресенье ожидаются порывы ветра до 20 м/сек. Непогода сохранится до конца суток 2 марта.

В связи с непогодой в Украине и Киеве объявили желтый уровень опасности.