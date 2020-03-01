В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ

В Украине с 1 марта начали действовать изменения в правилах пересечения границы с Российской Федерацией. Теперь для этого украинцам необходим загранпаспорт.

Основание для изменений - постановление Кабмина "О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией" от 18 декабря 2019.

"С 1 марта 2020 пересечение государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта)", - говорится в постановлении.

Таким образом выехать в Россию по внутреннему украинскому паспорту будет невозможно.

Изменения позволят сократить время прохождения пограничного контроля, поскольку для проверки данных сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

При этом при въезде граждан Украины с территории РФ Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Об изменениях в правилах въезда в Россию МИД Украины впервые сообщил в начале декабря. В министерстве ссылались на то, что паспорт гражданина Украины в форме книжечки имеет низкую степень защиты и может использоваться с измененной фотографией при пересечении границы третьими лицами, которые совершили или могут совершить противоправные действия, угрожающие государственной безопасности и общественному порядку.