Банкоматы и терминалы ПриватБанка не будут работать в ночь на 1 марта

В ночь с 29 февраля на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы ПриватБанка, а также сервис Приват24. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы", - говорится в сообщении.

Клиентам советуют снять наличные заранее.

Сьогодні вночі (01:00-07:00) оновлюватимемо процесинг.

Якщо плануєте гуляти, рекомендуємо мати із собою готівку. pic.twitter.com/FyTgQXDJ4Q — PrivatBank (@privatbankua) February 29, 2020

Напомним, ранее в работе Приватбанка произошел масштабный сбой. Были зафиксированы проблемы с платежами в "Приват24", оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.