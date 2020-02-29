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Банкоматы и терминалы ПриватБанка не будут работать в ночь на 1 марта

Также будет невозможно воспользоваться сервисом Приват24.

В ночь с 29 февраля на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы ПриватБанка, а также сервис Приват24. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта (1:00-7:00) мы будем обновлять свои системы", - говорится в сообщении.

Клиентам советуют снять наличные заранее.

Напомним, ранее в работе Приватбанка произошел масштабный сбой. Были зафиксированы проблемы с платежами в "Приват24", оплатой в Интернете, зачислением средств на карточку, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

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