18 февраля около трех часов ночи в Запорожье в Днепровском районе на ул. Бородинской взорвали отделение УкрСиббанка. Об этом сказано в пресс-центре Нацполиции области.

Фото: ukrinform

«Укринформ» сообщает, что сам банкомат был также взорван. Из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой «21:00».

Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: ukrinform

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) УК Украины.

Напомним, 16 февраля в Николаеве также взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн. Неизвестные проникли в отделение банка через окно, взорвали банкомат и похитили денежные средства.