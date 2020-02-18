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В Запорожье взорвали отделение УкрСиббанка

Отделение находилось на первом этаже жилого пятиэтажного дома.

18 февраля около трех часов ночи в Запорожье в Днепровском районе на ул. Бородинской взорвали отделение УкрСиббанка. Об этом сказано в пресс-центре Нацполиции области. 

Фото: ukrinform

«Укринформ» сообщает, что сам банкомат был также взорван. Из пяти кассет в банкомате осталась одна с пометкой «21:00».

Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.

Фото: ukrinform
Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

 В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) УК Украины.

Напомним, 16 февраля в Николаеве также взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн. Неизвестные проникли в отделение банка через окно, взорвали банкомат и похитили денежные средства. 

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