За сутки боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Песков - из автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - из станковой противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

В районе ответственности группировки "Север" боевики дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по позициям 3 мины из 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, в течение дня понедельника боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.