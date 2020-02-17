В Тернопольской области мужчина обворовал своего бывшего работодателя и похитил из сейфа в его кабинете 30 тыс. долларов и 250 тыс. гривен.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Об исчезновении крупной суммы денег в Теребовлянский отдел полиции сообщил директор местного предприятия. В поле зрения правоохранителей попал один из бывших работников.

Как выяснилось, в день кражи у здания около 30 минут стоял такси. Водитель рассказал, что по указанному адресу он привозил мужчину. Последний в течение 30 минут находился на территории предприятия, а когда вышел, сказал отвезти его в соседнюю область.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастен местный житель. Мужчина накануне вернулся из-за границы. Ранее он работал на фирме потерпевшего и знал, где директор хранит ключи от сейфа. Воспользовавшись отсутствием потерпевшего, подозреваемый влез в кабинет, открыл сейф и вынес все сбережения. После преступления злоумышленник хотел побыть в Дубно, а после того планировал выехать за пределы государства. Однако сбежать вору не удалось", - сообщили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Злоумышленника задержали ночью ы15 февраля. В краже он сознался, а деньги потратить не успел. Теперь ему придется отвечать за преступление согласно ст. 185 ч.5 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Коломые грабители похитили 150-килограммовый сейф из ювелирного магазина. Чтобы его вытащить, им пришлось прицепить сейф к автомобилю.