С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие при обстрелах не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов: рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин; возле Песков - из автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов - и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

В районе ответственности группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово из миномета и гранатомета.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.