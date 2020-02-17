Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Украинские военные не пострадали.

С начала суток боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие при обстрелах не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов: рядом с населенным пунктом Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета; неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 7 мин; возле Песков - из автоматических станковых гранатометов; в районе Водяного - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов - и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

В районе ответственности группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово из миномета и гранатомета.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также