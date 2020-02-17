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Советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства

"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать".

Советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал запуск Нацплатформы примирения и единства
Фото: facebook/Сергей Сивохо

В Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе. Запуск платформы у себя на фейсбуке анонсировал советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо.

"19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – "наводить мосты". Меньше слов — больше дел", - написал он. 

Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

"Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но ещё больше работы предстоит", - добавил Сивохо.

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