Харківщина – лідер за кількістю комуністичної символіки в Україні

Хоча за період активної декомунізації було демонтовано не менше 500 об’єктів по всій області, проте, для будь-якої немісцевої людини, одразу впадає в очі величезна кількість радянських символів.

Харківщина – регіон із найбільшою кількістю комуністичної символіки, яку ще досі не демонтовано. Серед них пам’ятники, погруддя, меморіальні та анотаційні дошки, барельєфи, елементи оздоблення фасадів будівель, елементи декору мостів, копії радянських орденів, мурали тощо. Їх в області майже сотня. За цим показником область суттєво випереджає навіть Одещину та місто Київ, де теж спостерігається саботаж цього процесу.

Найбільш кричущими випадками є наявність у місті погруддя, муралу та школи на честь маршала Жукова, кілька десятків елементів оздоблення Харківського метрополітену із комуністичної символікою (тут і обличчя Леніна і герб УРСР і величезна кількість серпів та молотів), три пам’ятники Миколі Островському, два пам’ятники Леніну, десятки будівель у центрі міста, фасади яких прикрашені серпами та молотами (навіть Харківська міська рада).

Метро Історичний музей

У даній статі наведу повний список того, що є у Харківській області станом на сьогодні.

Пам’ятники: пам'ятник Г.К. Жукову (просп. Петра Григоренка 17) м. Харків; пам'ятник Леніну (розташований на території колишньої взуттєвої фабрики м. Харків); пам'ятник Леніну на території АТ"Енергоресурс" (пр.Льва Ландау,149) м. Харків; погруддя Миколі Островському (бульвар Богдана Хмельницького, 30, м. Харків,) ; погруддя Миколі Островському (вул. Плеханівська, 151) м. Харків; погруддя Миколі Островському (вул. Чернишевська,13) м. Харків; пам'ятник Володимиру Ульянову (лісопарк м. Харків); пам'ятник "Орлятко" (парк Юність м. Харків); пам’ятник Людмилі Мокієвській у місті Куп’янськ; пам’ятник Ватутіну у селі Гетьманівка Шевченківського району; дві великі стели на честь “Героїв Жовтня” у місті Ізюм; погруддя Василю Чапаєву у селі Минківка Валківського району; пам’ятник трактору, який стоїть на постаменті у виглядів серпів та молотів на в’їзді до міста Вовчанськ; пам’ятник Сергію Щучці у центральному парку міста Красноград; фігура чоловіка із серпом та молотом, що розташований біля прохідної Канатного заводу. (Китаєнка, 1) у місті Харків; фігура чоловіка із серпом та молотом біля шкіряно-венерологічного диспансеру у місті Лозова; серп і молот на пам'ятнику М. І. Кошкіну (вул. Плеханівська, 149) у місті Харків; орден ім. Леніна на пам'ятнику В. Я. Юр'єву (біля Бульвару Юр'єва, 1) у місті Харків; серп і молот на пам'ятнику під Харківським СІЗО; стела на честь 50-річчя СРСР (парк Зустріч, Харків).

Меморіальна дошки: Василю Блюхеру (вул. Сумська,71) м. Харків; ЦК ЛКСМУ (вул.Мироносицька,21) м. Харків; дві дошки на честь Школи червоних старшин (вул.Семінарська,46) м. Харків; Миколі Островському (вул.Тімірязєва,26) м. Харків; Власенку із серпом і молотом (вул. Власенка,4) м. Харків; на честь ордена Леніна (вокзал Харків-Пасажирський); дошка із серпом та молотом на фасаді ХНУ ім. Каразіна; Меморіальна дошка міністрам освіти УРСР (вулиця Алчевських, 29) м. Харків; Яну Ряппо УРСР (вулиця Алчевських, 29) м. Харків; барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту (вул. Чернишевська, 26) у місті Харків; три меморіальних дошки із серп-молотами (Московський проспект, 94) м. Харків; три дошки на честь 50-річчя СРСР у м. Чугуїв (вул.Харківська,29), (вул. Ждановського,7), (бул. Комарова,16); серп і молот на дошці на честь Харківських дивізій (Московський проспект, 204/2) у місті Харків.

Дошка Блюхеру

Серпи та молоти на фасадах будівель: м. Харків (Плеханівська 41/43); (вулиця Плеханівська, 77); (Вулиця Плеханівська,98); (вул.Благовіщенська,9); (вул.Конторська,14); (пров. Отакара Яроша 18-г); (пр.Науки,20); (вул.Пушкінська,72); (вул. Пушкінська,83); (Майдан Конституції, 7); (Майдан Конституції, 11); (Майдан Конституції,13); (вул. Алчевських,6); (пр. Московський, 96А); (Московський проспект, 120); (Московський проспект, 197); (Майдан Павлівський 1/3); (вул. Сумська,7); (вул. Сумська,71); (вул. Сумська,100); (Гімназійна набережна, 1А); (вул. Механізаторів 2/1); (гуртожиток інституту тваринництва на Кулиничах); (вокзал Харків-Пасажирський) ; (фасад магазину села Грушівка Куп’янського району); панно із серпом та молотом та із подіями жовтневого перевороту на фасаді будівлі (по вулиці Дніпровській у місті Мерефа); Серп і молот на паркані заводу Фрунзе у Харкові; чотири серпи та молоти на ґратах вікон (вул. Євгена Котляра 8/10-г) у місті Харків; написи СССР на фасаді (вул.Короленка.25) у місті Харків; напис “Слава КПСС” на фасаді Артемівського спиртзаводу у місті Мерефа.

Макети радянських орденів: макет ордену Перемоги на початку пр. Перемоги у місті Лозова; макет ордену Перемоги на вході до парку Слави у місті Чугуїв; макет ордену Перемоги (танк на виїзді з міста Богодухів); на стелі заводу HARP (Харків, район ХТЗ); на стелі плиткового заводу (Харків, район ХТЗ); макет "Ордену Перемоги" вулиця Миру, 20 Харків; стела верстатобудівного заводу із двома орденами Жовтневої революції (Харків, район ХТЗ); макет радянського ордену за пам'ятником Воїну Визволителю.

Елементи оздоблення Харківського метрополітену: дев’ять макетів радянських орденів на станції метро Героїв Праці; серпи та молоти в оздобленні станції метро Київська; кілька десятків серпів та молотів на станції метро Індустріальна; серпи та молоти та герб УРСР всередині станції метро Історичний музей.

Фото: надане Вадимом Поздняковим Метро Героїв Праці

Мурали: мурал із Георгієм Жуковим (Вулиця Івана Танкопія 7/2) у місті Харків; мурал Набойченку із великою георгіївською стрічкою та серпом і молотом (вул. Полтавський Шлях 1/3) м. Харків.

Фото: надане Вадимом Поздняковим Мурал з Жуковим

Серпи та молоти у оздобленні об’єктів інфраструктури: на перилах Новоіванівського та Харківського мостів та на двох колонах на виїзді з міста Харкова у бік Донецьку.