Харківщина – лідер за кількістю комуністичної символіки в Україні

Найбільш кричущими випадками є наявність у місті погруддя, муралу та школи на честь маршала Жукова, кілька десятків елементів оздоблення Харківського метрополітену із комуністичної символікою (тут і обличчя Леніна і герб УРСР і величезна кількість серпів та молотів), три пам’ятники Миколі Островському, два пам’ятники Леніну, десятки будівель у центрі міста, фасади яких прикрашені серпами та молотами (навіть Харківська міська рада).
У даній статі наведу повний список того, що є у Харківській області станом на сьогодні.
Пам’ятники: пам'ятник Г.К. Жукову (просп. Петра Григоренка 17) м. Харків; пам'ятник Леніну (розташований на території колишньої взуттєвої фабрики м. Харків); пам'ятник Леніну на території АТ"Енергоресурс" (пр.Льва Ландау,149) м. Харків; погруддя Миколі Островському (бульвар Богдана Хмельницького, 30, м. Харків,) ; погруддя Миколі Островському (вул. Плеханівська, 151) м. Харків; погруддя Миколі Островському (вул. Чернишевська,13) м. Харків; пам'ятник Володимиру Ульянову (лісопарк м. Харків); пам'ятник "Орлятко" (парк Юність м. Харків); пам’ятник Людмилі Мокієвській у місті Куп’янськ; пам’ятник Ватутіну у селі Гетьманівка Шевченківського району; дві великі стели на честь “Героїв Жовтня” у місті Ізюм; погруддя Василю Чапаєву у селі Минківка Валківського району; пам’ятник трактору, який стоїть на постаменті у виглядів серпів та молотів на в’їзді до міста Вовчанськ; пам’ятник Сергію Щучці у центральному парку міста Красноград; фігура чоловіка із серпом та молотом, що розташований біля прохідної Канатного заводу. (Китаєнка, 1) у місті Харків; фігура чоловіка із серпом та молотом біля шкіряно-венерологічного диспансеру у місті Лозова; серп і молот на пам'ятнику М. І. Кошкіну (вул. Плеханівська, 149) у місті Харків; орден ім. Леніна на пам'ятнику В. Я. Юр'єву (біля Бульвару Юр'єва, 1) у місті Харків; серп і молот на пам'ятнику під Харківським СІЗО; стела на честь 50-річчя СРСР (парк Зустріч, Харків).
Меморіальна дошки: Василю Блюхеру (вул. Сумська,71) м. Харків; ЦК ЛКСМУ (вул.Мироносицька,21) м. Харків; дві дошки на честь Школи червоних старшин (вул.Семінарська,46) м. Харків; Миколі Островському (вул.Тімірязєва,26) м. Харків; Власенку із серпом і молотом (вул. Власенка,4) м. Харків; на честь ордена Леніна (вокзал Харків-Пасажирський); дошка із серпом та молотом на фасаді ХНУ ім. Каразіна; Меморіальна дошка міністрам освіти УРСР (вулиця Алчевських, 29) м. Харків; Яну Ряппо УРСР (вулиця Алчевських, 29) м. Харків; барельєф на честь 70-річчя жовтневого перевороту (вул. Чернишевська, 26) у місті Харків; три меморіальних дошки із серп-молотами (Московський проспект, 94) м. Харків; три дошки на честь 50-річчя СРСР у м. Чугуїв (вул.Харківська,29), (вул. Ждановського,7), (бул. Комарова,16); серп і молот на дошці на честь Харківських дивізій (Московський проспект, 204/2) у місті Харків.
Серпи та молоти на фасадах будівель: м. Харків (Плеханівська 41/43); (вулиця Плеханівська, 77); (Вулиця Плеханівська,98); (вул.Благовіщенська,9); (вул.Конторська,14); (пров. Отакара Яроша 18-г); (пр.Науки,20); (вул.Пушкінська,72); (вул. Пушкінська,83); (Майдан Конституції, 7); (Майдан Конституції, 11); (Майдан Конституції,13); (вул. Алчевських,6); (пр. Московський, 96А); (Московський проспект, 120); (Московський проспект, 197); (Майдан Павлівський 1/3); (вул. Сумська,7); (вул. Сумська,71); (вул. Сумська,100); (Гімназійна набережна, 1А); (вул. Механізаторів 2/1); (гуртожиток інституту тваринництва на Кулиничах); (вокзал Харків-Пасажирський) ; (фасад магазину села Грушівка Куп’янського району); панно із серпом та молотом та із подіями жовтневого перевороту на фасаді будівлі (по вулиці Дніпровській у місті Мерефа); Серп і молот на паркані заводу Фрунзе у Харкові; чотири серпи та молоти на ґратах вікон (вул. Євгена Котляра 8/10-г) у місті Харків; написи СССР на фасаді (вул.Короленка.25) у місті Харків; напис “Слава КПСС” на фасаді Артемівського спиртзаводу у місті Мерефа.
Макети радянських орденів: макет ордену Перемоги на початку пр. Перемоги у місті Лозова; макет ордену Перемоги на вході до парку Слави у місті Чугуїв; макет ордену Перемоги (танк на виїзді з міста Богодухів); на стелі заводу HARP (Харків, район ХТЗ); на стелі плиткового заводу (Харків, район ХТЗ); макет "Ордену Перемоги" вулиця Миру, 20 Харків; стела верстатобудівного заводу із двома орденами Жовтневої революції (Харків, район ХТЗ); макет радянського ордену за пам'ятником Воїну Визволителю.
Елементи оздоблення Харківського метрополітену: дев’ять макетів радянських орденів на станції метро Героїв Праці; серпи та молоти в оздобленні станції метро Київська; кілька десятків серпів та молотів на станції метро Індустріальна; серпи та молоти та герб УРСР всередині станції метро Історичний музей.
Мурали: мурал із Георгієм Жуковим (Вулиця Івана Танкопія 7/2) у місті Харків; мурал Набойченку із великою георгіївською стрічкою та серпом і молотом (вул. Полтавський Шлях 1/3) м. Харків.
Серпи та молоти у оздобленні об’єктів інфраструктури: на перилах Новоіванівського та Харківського мостів та на двох колонах на виїзді з міста Харкова у бік Донецьку.