Минкульт отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове

Министерство культуры отказалось включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Копию ответа Минкульта на свой запрос активист опубликовал в фейсбуке.

В документе сообщается, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".

"Бюст Жукова в Харькове больше не памятник", - подчеркнул Поздняков.

Фото: facebook.com/Pozdniakov Vadym

Напомним, харьковские активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, городские власти заявляют, что он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.

2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. Это не первый подобный случай в городе - в мае прошлого года в городе повалили бюст Жукова. Инцидент произошел ночью, однако уже утром памятник был восстановлен по распоряжению Кернеса.

11 июля власти Харькова восстановили поврежденный памятник Жукову. Ранее горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова. После этого Институт нацпамяти пригрозил Кернесу уголовной ответственностью.