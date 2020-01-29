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Правительство назначило новую главу Госкино

Новоизбранная глава Марина Кудерчук ранее была директором киноконцертного зала в Запорожье.

Правительство назначило новую главу Госкино
Марина Кудерчук
Фото: Запорожская облгосадминистрация

Правительство назначило главой Государственного агентства по вопросам кино Марину Кудерчук. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский у себя в телеграме. 

В сентябре 2019 года Марина Николаевна Кудерчук была назначена заместительницей Запорожского губернатора. 

С 2017 года Кудерчук работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье. Сначала на должности заместителя директора, после врио руководителя, а затем и в статусе директора.

Как сообщает запорожский ресурс 061, Кудерчук - специалист в области экономики и права, магистр государственного управления. Есть опыт работы госслужащей. В частности, она работала заведующей сектором в Госэкоинспекции в Запорожской области.

Напомним, предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе 2019 после пяти лет работы на этой должности.

В объявленном конкурсе на эту должность претендовала директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Однако она, будучи единственной кандидаткой, выбыла из-за недостаточного количества баллов.

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не были согласны с результатами конкурса на должность главы Госкино и даже обратились к премьер-министру с открытым письмом с просьбой вмешаться в процесс избрания нового главы, однако никакой реакции не последовало. 

После объявления нового конкурса Синькевич заявила, что не будет принимать в нем участие

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