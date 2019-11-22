Процесс избрания нового руководителя Госкино доведен до абсурда, - Ильенко

Проведенный конкурс на должность главы Госкино, в котором единственная претендентка на этот пост Юлия Синькевич (генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля) выбыла из конкурса – доведен до абсурда. Об этом заявил экс-глава Госкино Филипп Ильенко агентству "Укринформ".

По его словам, трехмесячная неопределенность с назначением главы Госкино, отмена результатов конкурсов - и на руководителя агентства, и на государственную поддержку проектов - держат в подвешенном состоянии всю украинскую киноиндустрию.

Он отметил, что за эту ситуацию ответственна власть, которая уже не новая, и никто, кроме нее.

"Процесс избрания нового руководителя Госкино доведен до абсурда - нам продемонстрировали мастер-класс на собеседовании Нацагентства по вопросам госслужбы с Юлией Синькевич. Не знаю, как будет развиваться ситуация, но если будет новый конкурс, я вообще не представляю, кто после этого из серьезных людей согласится участвовать в нем. Когда реально компетентному претенденту, профессионализм которого доказан многолетней работой и поддержкой индустрии, ставятся, извините, идиотские вопросы - непрофессиональные. ... И после этого ей говорят, что она не прошла какую-то квалификацию ", - возмутился Ильенко.

Кроме того, он выразил сомнение в компетентности комиссии Нацагентства по вопросам госслужбы.

На сегодня процессы, которые были в украинском кино, прерваны, и большинство кинематографистов и продюсеров не знают, чего дальше ждать от государства.

По его словам, что уволить всех легко, но тот, кто уволил, должен взять ответственность за ситуацию на себя.

"А период неопределенности продолжается уже более трех месяцев, и нет понимания того, что будет дальше, нет. Это реально грозит коллапсом украинского кино и недоверием к государственным институтам. К сожалению, у нас при каждой смене власти государство радикально меняет свое отношение к кино", - возмутился Ильенко.

Напомним, сегодня, 22 ноября представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры в поддержку Юлии Синькевич. Обращение имеет уже больше 200 подписей.