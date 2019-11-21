​Картину Фриды Кало продали на аукционе за рекордные 5,8 млн долларов

Картину "Портрет женщины в белом" мексиканской художницы Фриды Кало продали на торгах в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт аукционного дома Christie's.
Отмечается, что это вторая самая дорогая работа художницы, проданная на аукционе. Ранее на Christie's картина Фриды Кало "Две обнаженные в лесу" ушла с молотка за $8 млн.
Изначально аукционный дом оценивал "Портрет женщины в белом" в 3-5 миллионов долларов.
Картина была написана в 1929 году. Фрида подарила полотно известному фотографу Лоле Альварес Браво. С тех пор работа находилась в частных коллекциях.
Напомним, картину эпохи проторенессанса итальянского художника Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденную на кухне пожилой француженки, в октябре продали на аукционе за рекордную сумму - 24 млн евро. Изначально предлагалась цена в 6 млн. евро.
Сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.