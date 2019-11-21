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​Картину Фриды Кало продали на аукционе за рекордные 5,8 млн долларов

Это вторая самая дорогая работа художницы, проданная на аукционе.

Картину "Портрет женщины в белом" мексиканской художницы Фриды Кало продали на торгах в Нью-Йорке за 5,8 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт аукционного дома Christie's.

Фото: Фрида Кало 'Портрет женщины в белом'

Отмечается, что это вторая самая дорогая работа художницы, проданная на аукционе. Ранее на Christie's картина Фриды Кало "Две обнаженные в лесу" ушла с молотка за $8 млн.

Изначально аукционный дом оценивал "Портрет женщины в белом" в 3-5 миллионов долларов.

Картина была написана в 1929 году. Фрида подарила полотно известному фотографу Лоле Альварес Браво. С тех пор работа находилась в частных коллекциях.

Напомним, картину эпохи проторенессанса итальянского художника Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденную на кухне пожилой француженки, в октябре продали на аукционе за рекордную сумму - 24 млн евро. Изначально предлагалась цена в 6 млн. евро.

Сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.

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