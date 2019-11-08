Стали известны победители конкурса молодых украинских художников

Жюри вручило один гран-при и две специальные премии.

Конкурс проектов молодых украинских художников "МУХи"-2019 объявил победителей.

Как сообщается на странице "МУХ" в фейсбуке, жюри присудило гран-при конкурса Яреме Малащуку и Роману Химею за проект "Посвящается молодежи всего мира II" – видеоработу о киевском рейве "Схема". Художники получат денежный приз 40 тыс грн и возможность сделать выставку в Shcherbenko Art Centre в 2020 году.

Также вручили две специальные премии, обладатели которых получили по 15 тыс грн (половина из которых уходит художникам, половина – на реализацию проекта в Shcherbenko Art Centre в следующем году). Ими стали Петр Армяновский за проект "Народный музей Авдеевки" и Анна Ходькова и Кристина Ярош из EtchingRoom 1 за проект "Альбом".

Напомним, Армяновский и EtchingRoom 1 – призеры второй Биеннале молодого искусства, которая прошла в Харькове этой осенью.

Приз зрительских симпатий получил проект "Морфология войны" Светланы Бедаревой. У нее тоже будет возможность сделать проект в Shcherbenko Art Centre, который является инициатором конкурса "МУХи".

Выставка финалистов конкурса продлится в Музее Тараса Шевченко до 10 ноября.