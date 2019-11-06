Найяскравіші події Франкфуртського фестивалю

Раз на рік, у жовтні, Франкфурт перетворюється на світову столицю ідей. Франкфуртський книжковий ярмарок — це найважливіший міжнародний торговий центр видавничої сфери. Кожен, хто відвідує його, знає, що обов'язково візьме додому багато натхнення, бо кількість авторів, книг, подій та знаменитостей — унікальна.

Український національний стенд - історична складова та масштаб

Гасло цьогорічного стенда - Ukraine: History of Stories, що розкриває тему історичної пам’яті України в цілому і цінності кожної окремої людини та її власної історії. Одна з фішок стенду - аудіозапис голосу відомих українських авторів. Письменники ще не приїхали, а відвідувачі вже могли підійти до зображення автора і прослухати уривки його творів. У навушниках звучав Сергій Жадан, Олег Семцов, Гаська Шиян, Ірена Карпа, Юрій Андрухович. Сам стенд являв собою 140-метрову конструкцію з яскравим жовто-блакитним дизайном. Кожна виставкова книжкова подія міжнародного або національного значення - місце уваги та присутності перших осіб держави, а у випадку з Франкфуртом - перших осіб держав - Президентів, Прем‘єрів, Консулів, Міністрів культури або освіти. На відміну від України, яка в цьому році не виставила від себе політичних важковаговиків на змагання у Франкфурті.

Фото: Віктор Круглов

Frankfurt rights meeting - ключова конференция про ринок прав та ліцензій

Тут зустрічаються керівники прав та ліцензій, літературні агенти, скаути та видавці для лекцій, дискусій та мереж. Серед іншого, цьогоріч розглядали китайські та чеські ринки. Китайські видавці активно зосередилися на власному продукті й навмисно уповільнюють придбання прав. Однак, у Китаї залишається сильний апетит до перекладних та зарубіжних книг, причому близько 13,5% всіх виданих там книг щорічно надходять з-за кордону. Загалом Frankfurt rights meeting - це експертні бесіди, панельні дискусії та можливість отримати більш широке уявлення про динамічний книжковий бізнес.

Frankfurt EDU conference - нові концепції навчання

На Франкфуртську едукаційну конференцію в якості ключових спікерів завітали міністр освіти Сінгапуру, міністр культури Норвегії, посли Канади та Франції. Перші особи світових держав сприймають книжкові виставки як місце особливої уваги, бо це імідж країни. Для них немає нічого особливого в тому, що представники влади виступають з доповідями на книжкову тематику. І це дуже круто. Під час конференції багото говорили про діджиталізацію та blending learning (паперовий підручник + паперовий додаток).

Create your revolution talks - революція сміливих рішень

Назва вже говорить про кардинальні та сміливі рішення. Create your revolution talks - це майданчик для дискусій і дебатів. Тут виступають ті, хто змінюють глобальній світ потужними ідеями та створюють яскраве майбутнє, що надихає.

Frankfurt Audio Summit - можливості для аудіо видавців

Аудіокниги, аудіодраматизації, подкасти набирають обертів у всьому світі. Для видавців, творчих письменників, акторів та продюсерів відкриваються нові горизонти для творчості. До того ж голосовий контент повинен бути створений настільки ж продумано, як і розповідь на папері. На Франкфуртському аудіосаміті розповідали про найбільші тенденції та проблеми в аудіовидавництві: від прикладів успішних розмовних книг до монетизації та штучного інтелекту в аудіоформаті.

Creative AI Conference - штучний інтелект замість письменника

Уявіть собі, що в найближчому майбутньому на питання: “хто твоя муза?”, письменники відповідатимуть: "штучний інтелект". І це цілком реально. Вже 24% європейських видавців почали інвестувати в штучний інтелект. На другій Франкфуртській конференції AI Conference розглядалися безмежні можливості ШІ та інші технології для майбутнього культури. А також говорили про те, які є етичні наслідки, коли ми кинемо виклик існуючим уявленням про реальність. На конференції демонстрували тексти написані роботом. Поки що це прості тексти на зразок коментаря до футбольного матчу.

Фото: Віктор Круглов

Програми, що перетворюють друкований контент в аудіо і навпаки вже пристойної якості завдяки штучному інтелекту. Саме він допомагає зробити правильну інтонацію, обирає жіночі та чоловічі голоси. Аналіз Big Data за допомогою AI - це вже сьогодення.

Frankfurt Authors Conference - контакти з новими авторами

Ця конференція розрахована на передових авторів, які хочуть надалі підвищити свій рівень. Захід дуже корисний для авторів-початківців. Також особлива увага тут приділялася встановленню контактів.

Global 50 CEO Talk - цікава розмова з Netflix

Другом чи ворогом видавничій справі є Netflix? Це питання обговорювали на конференції Global 50 Talk 2019. Розмова відбулася між Келлі Люгенбіл, представником міжнародних оригіналів в Netflix, консультантом з видавничої справи Рюдігером Вішенбартом та редакторами світових торгових журналів, зокрема Bookdao з Китаю, Buchreport з Німеччини, Livres Hebdo з Франції, PublishNews з Бразилії.

Вішенбарт зазначив, що Netflix щороку витрачає понад 10 мільярдів доларів на розробку контенту. Для порівняння: глобальний дохід Penguin Random House (одна з найбільших видавничих груп у світі) — приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів на рік. А представниця Netflix, у свою чергу, запевняла видавців, що їх компанія не є конкурентом книжкової справи. "Наша мета - оживити книги на екрані та жити не так, як раніше", - впевнено сказала вона. Сподіваємося, що так воно й буде.

Взагалі, кожна подія на Франкфуртському ярмарку цікава, бо це унікальна можливість зануритися у видавничі проблеми, виклики й книжкові тренди різних країн світу. Приємно, що зустрічаєш все більше знайомих облич, кількість українських видавців зросла в цьому році майже вдвічі, а це означає, що про різнобарвний книжковий бік України у світі дізнаються більше.