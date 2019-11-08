В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
Зеленский ветировал закон "Слуги народа" о верификации соцвыплат (обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
Институт электросварки заявил о серьезной коррозии конструкций моста Патона
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
ГлавнаяКультура

Во Франции умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон

Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды.

Во Франции умер легендарный модельер Патрик-Луи Виттон
Патрик-Луи Виттон
Фото: Louis Vuitton

6 ноября во Франции в 68-летнем возрасте скончался легендарный модельер Патрик-Луи Виттон. Об этом сообщается на сайте дома моды Louis Vuitton со ссылкой на президента компании Майкла Берка.

 «Патрик-Луи был символической фигурой семьи Виттон и нашего Дома. Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками», - сказано в сообщении.

Причина смерти модельера не сообщается.

Патрик-Луи Виттон был праправнуком основателя одноименного дома моды. Он продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году в качестве плотника.

 Выражение «секреты мастерства могут существовать только в том случае, если они передаются..», — было одним из его любимых.

В доме моды также отметили, что опыт и страсть Патрика-Луи к изготовлению сундуков постоянно обновляли наследие искусства путешествий.

В 1990 году Патрик-Луи занял пост главы подразделения специальных заказов. Основанный в 1854 году французский дом моды Louis Vuitton специализируется на производстве чемоданов и сумок, одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также