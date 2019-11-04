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Фильм "Домой" Наримана Алиева вошел в лонг-лист "Золотого глобуса"

Номинантов на премию должны объявить 9 декабря.

Фильм "Домой" Наримана Алиева вошел в лонг-лист "Золотого глобуса"
Кадр из фильма

Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" вошел в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус" в категории "Фильм на иностранном языке". Об этом свидетельствует сайт премии.

Всего в список вошли 93 фильма из 65 стран мира.

Номинантов на премию должны объявить 9 декабря. Церемония награждения состоится 6 января 2020 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, в начале октября фильм "Домой" попал в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Премьера фильма состоялась в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера фильма была на Одесском кинофестивале, где он получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали".

На кинофестивале "Киевская неделя критики" фильм получил три премии от украинских кинокритиков "Киноколо".

Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера уже получал главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте.

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