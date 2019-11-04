Киновед Любомир Госейко проведет лекции в Киеве

В Довженко-Центре продолжается образовательная программа в рамках выставки про ВУФКУ.

В Довженко-Центр начался кинолекторий "Культурфильм. ВУФКУ. Lost&Found", в рамках которого состоятся четыре лекции известных киноведов и показы фильмов 1920-х.

Как сообщают организаторы, в Киеве проведут лекции киновед Любомир Госейко, профессор Центрально-Европейского университета Оксана Саркисова и композитор Алексей Ретинский.

Госейко расскажет о связи украинского и французского киноавангарда и украинские фильмы в международном прокате 1920-х. Саркисова прочитает лекцию о телесных политиках и национальных иерархиях в советском кино 1920-х. Тема лекции Ретинского - инновационность звуковых эффектов в фильмах Дзиги Вертова.

После лекций слушатели смогут посмотреть фильмы украинского авангарда.

Вход на лекции - по билету на выставку.

Программа:

9 ноября, 17:00. Лекция Алексея Ретинского "Симфония Донбасса" Дзиги Вертова. Морфология шума" и показ этого фильма. Язык лекции - русский с переводом на украинский. Ретинский живет в Вене, родился и учился в Крыму, пишет академическую и электроакустическую музыку, в том числе для театра, инсталляций и перформансов.

15 ноября, 19:00. Лекция Любомира Госейко "Две вуфковские экспериментальные картины в французском киноавангарде 1920-х" и показ фильмов Эжена Деслава "Марш машин" (1928) и "Электрические ночи" (1928). Язык лекции - украинский.

Госейко - автор монографии "История украинского кинематографа". Родился и живет во Франции.

16 ноября, 17:00. Лекция Любомира Госейко. "Les Tartares versus “Тарас Трясило” в контексте французского кинопроката" и показ фильма Петра Чардынина "Тарас Трясило" (1926).

Выставка "ВУФКУ. Lost & Found" продлится до 1 декабря.